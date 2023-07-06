В России разработали ультразвуковую замену хирургическим пилам и дрелям

В России разработали ультразвуковую замену хирургическим пилам и дрелямПрибор ударяет по кости 22 тысячи раз в секунду
Студенты из Тольятти разработали прибор, которые позволяет аккуратно резать ультразвуком кость при операциях по протезированию.
Студенты Тольяттинского государственного университета разработали ультразвуковой инструмент на замену хирургическим пилам и дрелям при операциях по протезированию суставов.
Используемые в настоящее время при эндопротезировании инструменты способны повредить ткани рядом с заменяемым суставом, что увеличивает время реабилитации.
Разработанный российскими специалистами комплекс состоит из ультразвукового генератора и ручного устройства. Волновод работает как маленький молоточек, который ударяется о поверхность кости или биополимера 22 тысячи раз в секунду.
Воздействие на кость только в зоне контакта позволяет снизить травматичность операций при использовании к омплекса. В зависимости от проводимой процедуры прибор либо прорезает кость, либо врезается в нее, вычищая каналы.
Не отличаясь по функционалу, комплекс гораздо дешевле зарубежных аналогов. Если те стоят от десяти до 15 миллионов рублей, то рыночная стоимость отечественных приборов будет в пять-семь раз ниже, подчеркнул один из разработчиков, студент второго курса аспирантуры ТГУ Николая Спиридонов.