В России разработали ультразвуковую замену хирургическим пилам и дрелям

Студенты Тольяттинского государственного университета разработали ультразвуковой инструмент на замену хирургическим пилам и дрелям при операциях по протезированию суставов.

Используемые в настоящее время при эндопротезировании инструменты способны повредить ткани рядом с заменяемым суставом, что увеличивает время реабилитации.

Разработанный российскими специалистами комплекс состоит из ультразвукового генератора и ручного устройства. Волновод работает как маленький молоточек, который ударяется о поверхность кости или биополимера 22 тысячи раз в секунду.

Воздействие на кость только в зоне контакта позволяет снизить травматичность операций при использовании к омплекса. В зависимости от проводимой процедуры прибор либо прорезает кость, либо врезается в нее, вычищая каналы.

Не отличаясь по функционалу, комплекс гораздо дешевле зарубежных аналогов. Если те стоят от десяти до 15 миллионов рублей, то рыночная стоимость отечественных приборов будет в пять-семь раз ниже, подчеркнул один из разработчиков, студент второго курса аспирантуры ТГУ Николая Спиридонов.