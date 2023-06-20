В России разработают лекарство против ПТСР

Исследователи из Сеченовского университета и компании «Биотех Альянс» ведут работу над лекарством от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из растительного сырья, которое не будет вызывать привыкания и зависимости.

ПТСР— патологическая реакция на психическую травму, при которой она заживо «переживается» человеком. На первом этапе специалисты разрабатывают усовершенствованный аналог зарубежного препарата против ПТСР. Для этого создается методика выделения активных веществ из лекарственных растений.

После этого исследователи с помощью молекулярного моделирования разработают цифровые двойники терапевтических мишеней и подберут соединения, наиболее против них эффективные. По своим свойствам соединения будут превосходить фармакологические свойства природных веществ.

Таким образом, будет создан полный цикле разработки оригинального лекарственного препарата для лечения ПТСР, резюмировал директор Института молекулярной тераностики Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского Университета Александр Носырев.