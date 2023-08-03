В России разработают специальный рацион для шахтеров

Ученые из Кемеровского государственного университета (КемГУ) работают над созданием рациона питания, который поможет устранить дефицит жизненно важных веществ у шахтеров.

Ученые опросили и взяли образцы крови у 158 добровольцев с одной из кузбасских шахт. Исследователи провели молекулярно-генетический анализ генов, регулирующих метаболизм витаминов, фолиевой кислоты и других факторов, влияющих на усвоение жиров и углеводов, регулирующих пищевое поведение и усвоение лактозы.

У работников угледобывающих предприятий явно выражен дефицит молочных продуктов, овощей и фруктов и избыток жира и хлебобулочных изделий, отметила одна из исследователей, заведующая кафедрой генетики и фундаментальной медицины КемГУ Варвара Минина.

Проведенный биохимический анализ показал недостаток витаминов, повышенное содержание холестерина, билирубина — желчного пигмента, гомоцистеина — маркера проблем с сердечно-сосудистым здоровьем, а также наличие гиповитаминоза фолиевой кислоты — заболевания, характеризующего недостаточностью витамина B9, рассказывает специалист.

Полученные результаты станут основой для разработки пищевых ингредиентов — пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков, биологически активных веществ — индивидуально подобранных для профилактики в группах шахтеров-подземщиков, добавила начальник управления по реализации комплексной научно-технической программы КемГУ Екатерина Михайлова.