В России резко выросла популярность умных часов и фитнес-браслетов

Отмечается, что общая сумма купленных устройств составила 19,4 млрд рублей. Данные показатели увеличились вдвое в штуках и вдвое в деньгах по сравнению с прошлогодним периодом. Наиболее популярной в России носимой электроникой являются фитнес-трекеры, которые занимают 57% доли на рынке. Согласно итоговым данным, россияне приобрели 1,7 млн фитнес-трекеров, общая сумма которых составила 4 млрд рублей. Данный показатель увеличился на 121% в штуках, а также на 133% в деньгах, по сравнению с показателями 2018 года.

Доля “умных” часов на рынке носимых гаджетов составляет 26%. В течении девяти месяцев 2019 года россиянами было приобретено порядка 780 тысяч штук устройств данной категории, общая сумма которых составила 14,1 млрд рублей. Так, продажи выросли на 95% в штуках и на 81% в денежном эквиваленте. Оставшаяся доля рынка (17%) приходится на детские “умные” часы, продажи которых увеличились на 55% в штуках, тогда как в деньгах рост составил 42%.