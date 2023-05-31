В России создадут калькулятор старения

Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова работают над созданием универсальных часов старения, заявил директор Института изучения старения РНИМУ Алексей Чуров.

Хронологический возраст отличается от реального биологического. Российские исследователи на основе оценки различных показателей — клинических, биохимических, эпигенетических и других — разрабатывают калькулятор старения. Он нужен не столько для определения возраста, а для того, чтобы точно определять мишени и оценивать эффективность геропротекторов — замедляющих старение средств, отмечает Чуров.

В настоящее время учеными создано два специальных калькулятора. Первый направлен на оценку состояния сосудов, а второй основан на данных, полученных методом эхокардиографии, — УЗИ сердца. Разработанные специалистами часы уже эффективнее мировых аналогов, погрешность в определении возраста которых может достигать от восьми до 12 лет. В планах исследователей также создать калькуляторы на основе генетических и эпигенетических маркеров.