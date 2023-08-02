В России создали электрическую кровать

В России разработали первую отечественную электрическую медицинскую кровать для реабилитации, рассказал директор по развитию проекта Игорь Мендзебровский.

По его словам, в настоящее время 17% коечного парка России занимают функциональные кровати иностранных производителей, 25% — кровати китайского производства, остальное — простые кровати-койки

В основе новой кровати — специальная платформа, которая позволяет настроить ее под конкретный запрос. В разработке, отмечает Мендзебровский, предусмотрена 21 позиция, есть возможность равномерно распределять вес больного, предотвращая пролежни. Кроме того, у электрокровати есть функции вертикализатора и автоматического переворота, что снижает риск развития осложнений, связанных с длительным пребыванием пациента в одной позе.

При этом с её помощью, добавил специалист, пациент может делать упражнения, разрабатывать конечности и проходить длительную ротационную терапию без лишних перемещений по больнице и отдельных тренажеров. Это позволит снизить нагрузку на медиков, подчеркнул менеджер.

Кровать оснащена розетки и два пульта управления — для персонала и для пациента. К ней можно добавлять крючки для жидкостей, терапевтические дуги и инфузионные стойки.

Кровать позволит ускорить и облегчить процесс реабилитации пациентов, которые оказались маломобильны, например, после инсульта, и обеспечить их мобильность — они смогут без помощи медиков менять положение, переворачиваться, садиться. По словам Мендзебровского, у разработчиков уже есть более 100 заказов, и они готовятся к запуску серийного производства устройства.