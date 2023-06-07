В России создали крем для лечения витилиго

Исследователи из Сеченовского университета разработали на основе карнозина новый крем для лечения витилиго. В настоящее время учены приступили к его доклиническим исследованиям.

Витилиго — это нарушение из-за окислительных процессов окраски кожи, характеризующееся появлением обесцвеченных, часто симметрично расположенных пятен молочно-белого цвета. Несмотря на то, что для здоровья заболевание не опасно, многим оно причиняет психологический дискомфорт.

Лечение витилиго, которым страдают 4% населения России — очень трудоемкий процесс и включает в себя целый комплекс физиотерапевтических методов и приема различных лекарственных средств, которые должны подбираться пациенту индивидуально.

Ранее антиоксидант отечественной разработки в лечении витилиго не применялся. Созданный российскими учеными крем служит для профилактики прогрессирования заболевания — предохраняет от появления новых пятен.