В России создали новый способ лечения болезни, приводящей к потере зубов

Специалисты из Пензенского государственного университета разработали новый способ удаления зубных отложений и зубного камня, приводящих к развитию пародонтита — воспаления тканей, окружающих зуб.

Одна из основных причин заболевания — плохая гигиена полости рта: когда зубной налёт не удаляется, формируется зубной камень. Между зубом и десной образуется «карман», где размножаются бактерии. Наиболее распространенный способ лечения — с помощью кюреты Грейси, повторяющей анатомию корней зубов — зачастую приводит к травмам десны.

Разработанная российскими стоматологами насадка с абразивным покрытием полностью повторяет анатомию зубов и печатается на 3D-принтере. Есть несколько вариантов кюрет для каждой группы зубов — резцов, клыков, премоляров и моляров. Это позволяет обрабатывать под дёснами поверхность каждого зуба, чего ранее не удавалось достичь.

Обработка зубов проходит в два этапа. На первом удаляют зубные отложения, на втором — полируют поверхности корня. После введения под десну насадку передвигают вдоль поверхности корня под углом 10°. При достижении дна пародонтального кармана ее устанавливают под углом в 90° к поверхности корня и обрабатывают его. Последовательно используются все степени шероховатости насадки — от грубой до супертонкой.

Процедура позволяет предотвратить развитие пародонтита или же остановить его развитие на начальных этапах. Разработка прошла клинические испытания, превзойдя по эффективности все другие методы.