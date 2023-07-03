В России создали новый способ наложения хирургического шва

Разработанный и запатентованный исследователями из Белгородского государственного национального исследовательского университета способ наложения шва при частичном удалении органов позволяет снизить риски послеоперационных осложнений в 2,4 раза.

В настоящее время в хирургии используется горизонтальный П-образный однорядный шов Кузнецова-Пенского. Однако он обладает рядом недостатков: в ране накапливается материал шва, нити между собой скручиваются, завязывать узлы надо с разных краев раны. Все это увеличивает время операции, что чревато ростом кровопотери.

При использовании разработанного белгородскими учеными способа для шва используется одна нить, и как следствие, нет границы между прошиванием и завязыванием хирургических узлов. Они располагаются на одной стороне органа, что также позволяет снизить кровопотерю, избежать вызываемых ею повреждений и ускорить заживление шва, подчеркивает один из разработчиков нового метода, профессора кафедры госпитальной хирургии НИУ БелГУ, член правления Российского общества урологов Сергей Шкодкин.

Новый шов может использоваться при повреждениях почек, печени, поджелудочной и щитовидной желез. Эффективность способа была подтверждена результатами проведенных операций у пациентов с опухолями почки. Через неделю после операции, отмечают исследователи, в тканях, прилежащих к линии шва, не было отека и признаков некроза — отмирания тканей.