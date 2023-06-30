В России создали основу для новых противогрибковых препаратов

Исследователи из Казанского федерального университета и Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности на основе соединений растительного происхождения синтезировали новые вещества с противогрибковым действием, которые могут лечь в основу дешевых и экологичных лекарственных препаратов. Посвященная разработке работа опубликована в журнале Organic & Biomolecular Chemistry.

Для лечения грибковых болезней аще всего используют препараты на основе азолов — органических азотсодержащих молекул. Они нарушают синтез клеточных мембран у грибов, что приводит к гибели этих клеток. Однако со временем патогены патогены приобретают устойчивость к таким лекарствам.

В качестве альтернативы им рассматриваются терпеноиды — группа растительных кислородсодержащих соединений: они подавляют рост грибков (хотя и не убивают их) и легко проникают через кожные покровы, даже «протаскивая» вместе с собой другие молекулы.

Татарстанские химики синтезировали шесть новых соединений на основе терпеновых спиртов, а затем присоединили к ним азольную группу — чтобы добиться не просто подавления роста грибков, а полного их уничтожения.

В своих экспериментов исследователи показали четыре из шести полученных соединений успешно встраиваются в искусственные «аналоги» мембран клеток грибов и бактерий. После этого ученые проверили активность полученных соединений в отношении грибков из рода Candida, которые вызывают у женщин молочницу, а также против кишечной палочки и стафилококка – возбудителей опасных инфекций.

Два соединения продемонстрировали высокую противогрибковую и антибактериальную активность. Кроме того, эксперименты показали, что к терпеноидам нечувствительны входящие в состав естественной микрофлоры кишечника бифидобактерии — а значит, прием данных соединений в качестве лекарств не повлияет на пищеварение.

Ученые планируют создать на основе полусинтетических соединений препарат, который будет наноситься на пораженные участки, рассказал руководитель проекта, младший научный сотрудник кафедры органической и медицинской химии КФУ Алан Ахмедов.