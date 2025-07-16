В России создали умный прибор с ИИ для астматиков

В отличие от традиционных пикфлоуметров и спирометров, которые показывают только отдельные показатели, новое устройство за минуту формирует развернутый отчет с графиками и оценкой состояния. Это позволяет не только отслеживать динамику болезни, но и оценивать эффективность лечения. По принципу работы прибор напоминает глюкометр для диабетиков, но предназначен для пациентов с легочными заболеваниями.

Как пояснил технический директор проекта Сергей Давыдов, разработка полезна как врачам для точной диагностики, так и пациентам для домашнего мониторинга. В перспективе это может сократить расходы на лечение хронических болезней дыхательной системы.

Сейчас устройство проходит подготовку к клиническим испытаниям совместно с Сеченовским университетом. После регистрации в Росздравнадзоре разработчики планируют начать серийное производство для медицинских учреждений и телемедицинских сервисов.

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