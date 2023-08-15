В России создан «калькулятор», осложнений при хирургическом лечении атеросклероза

В России разработали специальное приложение, которое помогает оценить риск осложнений после операций у пациентов с атеросклерозом. Эту новость поделился учёный Иван Винокуров, который работает в национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени академика Б. В. Петровского.

Атеросклероз — это хроническое заболевание, при котором артерии поражаются, и в них образуются атеросклеротические бляшки. Они могут сужать просвет артерий, вызывая проблемы с кровоснабжением органов. Лечение атеросклероза часто требует операций, и врачам важно предсказать, какие осложнения могут возникнуть после них.

Учёные разработали приложение-калькулятор, которое основано на статистическом анализе. Они изучили, какие осложнения могут возникнуть при разных вариантах операций и состояниях организма. Эти знания они внедрили в приложение: врачи могут ввести данные пациента, и оно предоставит рекомендации по выбору наилучшей операции с минимальным риском осложнений.

В настоящее время приложение находится на стадии проверки, чтобы убедиться в его эффективности. Несмотря на то, что оно пока не получило широкого применения, оно обещает значительно облегчить работу хирургов и помочь выбрать наиболее подходящие методы лечения для пациентов.