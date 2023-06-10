В России выяснили, что вызывает вторичные очаги вылеченного рака

Исследователи из НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН выяснили, что метастазы рака возникают из-за неконтролируемой активации определенных генов WNT — одного из внутриклеточных сигнальных путей. Работа ученых опубликована в журнале Cancers.

Основной причиной смерти пациентов с онкологическими заболеваниями является развитие метастаз — вторичных очагов, возникающих от перенесённых по организму раковых клеток. В ходе одного из клинических исследований ученые из Томска наблюдали за больными раком молочной железы, получавших предоперационную химиотерапию и гормональную терапию после операции.

Метастазы возникали лишь у определенной группы. Как оказалось, в их опухоли неконтролируемо активировалась передача сигналов WNT, вызванная мутациями в определенных генах этого сигнального пути. У последних — регулирующих эмбриональное развитие и дифференцировку клеток — менялось количество тех или иных генов.

На клеточных культурах онкологи подтвердили свое предположение: эти нарушения стали одной из причин спонтанного выхода опухолевых клеток из постхимиотерапевтического шока.

У работы есть практическое применение, подчеркивают ученые: статус неконтролируемой активации сигнального пути WNT можно оценить по специальным тестам и назначить более длительную послеоперационную химиотерапию. Кроме того, могут быть разработаны препараты, подавляющие этот сигнальный путь.