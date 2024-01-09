16:45, 09 января 2024
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В России заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом превысила норму на 83%Заболеваемость гриппом росла с ноября
Роспотребнадзор и НИИ гриппа имени Смородинцева сообщили, что в России зафиксирован многократный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 одновременно.
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Всего эпидпорог превышен на 83%. По гриппу сообщается, что норма заболеваемости превышена на 66,6%. В количественном соотношении это 128,1 случая на 10 тысяч населения.
НИИ им. Смородинцева отметил, что заболеваемость гриппом росла постепенно с начала ноября. На 6–12 неделе ноября уровень заболеваемости составлял 63,2 случая на 10 тысяч населения при норме в 70 случаев на 10 тысяч. В течение декабря базовая линия была резко превышена.
Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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