В России заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом превысила норму на 83%

Всего эпидпорог превышен на 83%. По гриппу сообщается, что норма заболеваемости превышена на 66,6%. В количественном соотношении это 128,1 случая на 10 тысяч населения.

НИИ им. Смородинцева отметил, что заболеваемость гриппом росла постепенно с начала ноября. На 6–12 неделе ноября уровень заболеваемости составлял 63,2 случая на 10 тысяч населения при норме в 70 случаев на 10 тысяч. В течение декабря базовая линия была резко превышена.