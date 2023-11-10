В России заболеваемость туберкулёзом упала до исторического минимума

По словам Васильевой, в России, несмотря на пандемию коронавируса, врачи смогли удержать заболеваемость и даже её снизить. И на данный момент заболеваемость находится под контролем.

К сожалению, этого нельзя сказать о других государствах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заболеваемость туберкулёзом в течение 2020-2022 годов выросла на 500 тысяч случаев.

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