В России заболеваемость туберкулёзом упала до исторического минимума

В России заболеваемость туберкулёзом упала до исторического минимумаВрачи смогли взять болезнь под контроль
Главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения РФ Ирина Васильева, руководитель Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний рассказала, что в России исторического минимума достигла заболеваемость туберкулёзом и смертность от этой болезни.
По словам Васильевой, в России, несмотря на пандемию коронавируса, врачи смогли удержать заболеваемость и даже её снизить. И на данный момент заболеваемость находится под контролем.
К сожалению, этого нельзя сказать о других государствах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заболеваемость туберкулёзом в течение 2020-2022 годов выросла на 500 тысяч случаев.
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