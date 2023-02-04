Фитнес и здоровье
02:18, 04 февраля 2023
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В России зафиксировали второй случай заболевания вариантом коронавируса «Кракен»

Протекает в лёгкой форме

В России выявлен второй случай заболевания вариантом омикрон-штамма «Кракен». Заболевший проживает в Туве. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В России зафиксировали второй случай заболевания вариантом коронавируса «Кракен»

Фото: Unsplash.com

Как отмечается, больной переносит болезнь в лёгкой форме, у него нет тяжёлых клинических последствий.

«Лабораторией Роспотребнадзора <...> выявлен второй случай заражения подвариантом «Омикрона» XBB 1.5 "Кракен"», — говорится в сообщении ведомства.

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