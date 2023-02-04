02:18, 04 февраля 2023
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В России зафиксировали второй случай заболевания вариантом коронавируса «Кракен»Протекает в лёгкой форме
В России выявлен второй случай заболевания вариантом омикрон-штамма «Кракен». Заболевший проживает в Туве. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Фото: Unsplash.com
Как отмечается, больной переносит болезнь в лёгкой форме, у него нет тяжёлых клинических последствий.
«Лабораторией Роспотребнадзора <...> выявлен второй случай заражения подвариантом «Омикрона» XBB 1.5 "Кракен"», — говорится в сообщении ведомства.
Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги: