В России зафиксировали два случая гонконгского гриппа

16:35, 04 ноября 2023
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В России зафиксировали два случая гонконгского гриппаЭто одна из самых опасных болезней
В двух российских регионах, Тюменской и Орловской областях, впервые зафиксированы случаи опасного для жизни гонконгского гриппа.
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В Тюменской области заболели три человека, непривитых от гриппа. В Орловской области заболел студент техникума.
Гонконгским этот штамм называется потому, что вирус развился в 1968 году в Гонконге, а затем распространился по всему миру.
Чтобы не заболеть, рекомендуется регулярно мыть руки и использовать антисептики, а также стараться избегать посещения мест с большим скоплением людей и контакта с инфицированными.
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