В России зафиксировали два случая гонконгского гриппа

В Тюменской области заболели три человека, непривитых от гриппа. В Орловской области заболел студент техникума.

Гонконгским этот штамм называется потому, что вирус развился в 1968 году в Гонконге, а затем распространился по всему миру.

Чтобы не заболеть, рекомендуется регулярно мыть руки и использовать антисептики, а также стараться избегать посещения мест с большим скоплением людей и контакта с инфицированными.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.