В России заметно выросло количество заболевших ОРВИ

В России заметно выросло количество заболевших ОРВИДело в сезонности и скоплении людей
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов предупредил, что в России выросло количество заболевших ОРВИ из-за осенней сезонной заболеваемости.
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Эксперт отметил, что к ОРВИ относится и грипп. А рост заболеваемости обусловлен сезонностью и организованными группами: скоплением детей в школах, детских садах, а также множеством людей в ВУЗах, магазинах, больницах и т.п.
Чуланов рассказал, кто входит в группу риска и напомнил о необходимости вакцинации.
К группе риска тяжёлого течения также относятся взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, беременные женщины. В группе высокого риска заражения инфекцией находятся медицинские работники, работники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Для лиц из групп риска очень важна вакцинация против гриппа, так как она позволяет предотвратить развитие тяжёлого течения и осложнений заболевания, включая летальный исход.
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