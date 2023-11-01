В России заметно выросло количество заболевших ОРВИ

Эксперт отметил, что к ОРВИ относится и грипп. А рост заболеваемости обусловлен сезонностью и организованными группами: скоплением детей в школах, детских садах, а также множеством людей в ВУЗах, магазинах, больницах и т.п.

Чуланов рассказал, кто входит в группу риска и напомнил о необходимости вакцинации.