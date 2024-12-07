В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

Инъекционная вакцина под названием «Гам-VLP-мультивак» разработана на основе вирусоподобных частиц. Разработчик — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи. Новая вакцина получена биотехнологическим путём, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.

«Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — "Гам-VLP-мультивак". [Это] вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2», — сказано в сообщении Минздрава.