В России зарегистрированы два первых случая заражения новым вариантом ковида

Один случай заболевания был зафиксирован в Ростовской области, второй в Уфе. Обнаружение вируса стало возможно благодаря сбору российскими специалистами анализов всех положительных проб и последующей загрузки данных в единую платформу расшифровки генома возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний VGARus.

Напомним, XEC — субвариант штамма коронавируса «Омикрон».

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