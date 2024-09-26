В России зарегистрированы два первых случая заражения новым вариантом ковида

Опубликовано 26 сентября 2024, 01:431 мин.
В России зарегистрированы два первых случая заражения новым вариантом ковидаЭто субвариант омикрон-штамма
Роспотребнадзор сообщил о регистрации в России двух первых случаев заражения новым подвариантом коронавируса XEC. Об этом ведомство сообщило 25 сентября.
Один случай заболевания был зафиксирован в Ростовской области, второй в Уфе. Обнаружение вируса стало возможно благодаря сбору российскими специалистами анализов всех положительных проб и последующей загрузки данных в единую платформу расшифровки генома возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний VGARus.
Напомним, XEC — субвариант штамма коронавируса «Омикрон».
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков