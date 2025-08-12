В Россию привезли новые недорогие детские часы с 4G и трансляцией местоположения

Основная задача модели — обеспечить родителям возможность быть на связи с ребёнком и знать его местоположение. Для этого реализована система «Онлайн Гео», позволяющая отслеживать перемещения устройства в реальном времени через спутники. Родители могут задать до пяти разрешённых геозон, при выходе за пределы которых придёт уведомление, просматривать историю маршрутов и прокладывать путь до часов.

Для общения предусмотрены видеозвонки, голосовые сообщения и аудиовызовы как через мобильную сеть, так и по интернету. Есть функция аудиомониторинга для прослушивания окружения и фотомониторинга, который позволяет сделать снимок с камеры часов без привлечения внимания ребёнка. Дополнительно предусмотрен белый список контактов и запрет звонков с незнакомых номеров. В случае опасности ребёнок может отправить SOS-сигнал.

Управление устройством выполняется через приложение ELARI SafeFamily. В нём можно настраивать будильники, ограничивать функции в режиме «На занятиях», чтобы исключить отвлекающие элементы, контролировать шагомер, а также запускать развивающую игру. Встроена защита от случайного или намеренного выключения.

Детские смарт-часы Elari Go 4G уже доступны в продаже по цене 3 990 рублей.