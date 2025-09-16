В Samsung Health появится «умный» ИИ-помощник для усиления эффективности сервиса

Сейчас приложение позволяет отслеживать тренировки и сон. Теперь Samsung внедряет новую «интеллектуальную» функцию, которая будет давать быстрые ответы на вопросы о здоровье и советы по поддержанию здорового образа жизни в режиме реального времени.

В отличие от простых приложений, фиксирующих только шаги или приём пищи, Health Assistant предложит конкретные рекомендации, адаптированные под индивидуальные потребности пользователя. Это поможет достигать целей в фитнесе, улучшать качество сна или восстанавливаться после физических нагрузок.