В Сеть слили фото ремешка для Apple Watch, который вендор так и не выпустил

Опубликовано 28 мая 2024, 18:00
1 мин.
В Сеть слили фото ремешка для Apple Watch, который вендор так и не выпустилИз-за некоторых сложностей
Пользователь соцсети Х под ником StellaFudge сообщил, что Apple готовилась выпустить ремешок для смарт-часов Apple Watch с металлической регулируемой пряжкой.
© IT Home / StellaFudge
Пряжка на этих ремешках работала бы по принципу click-open, позволяющий с лёгкостью открывать и застёгивать ремешок. Изделие должны были делать из силикона в красном и белом цветах, а также из кожи — в красном, коричневом и фиолетовом.
Однако эта модель ремешков так и не увидела свет. Инсайдер предположил, что причинами отказа Apple от этих изделий могли стать сложность с производством регулируемых пряжек ввиду их лёгкой ломкости и аллергическая реакция на материалы.