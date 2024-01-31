В сеть утекла информация о новом фитнес-трекере Samsung

Galaxy Fit 3 будет иметь алюминиевый корпус с водонепроницаемостью IP68+5ATM. Он весит приблизительно 21,39 грамма и предлагается в трех цветах: сером, серебристом и розово-золотом.

Размер дисплея также увеличится с 1,1 дюйма до 1,61 дюйма, что придает устройству больше внешность смарт-часов. Заявленное время работы от одной зарядки — около 13 дней.

Новшество включает в себя датчик уровня кислорода в крови (SpO2), функцию, которую Apple только рассматривает для своих умных часов. Появился новый трекер, который помогает улучшить качество снимков с помощью приложения Camera Controller или Camera Remote, а также функция обнаружения падения.