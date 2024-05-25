В Сети оказался возможный дизайн «умных» часов Galaxy Watch 7 Ultra

Представленная версия, — возможно, это прототип — имеет два циферблата — квадратный и круглый. Блестящая круглая деталь — бензель — внешнее поворотное кольцо вокруг циферблата, на котором цифры заменены канавками. При этом основной дисплей по-прежнему круглый и это значит, что Samsung, скорее всего, не изменит привычный пользовательский опыт.

На корпусе Watch 7 Ultra появилась третья кнопка — справа от часов посередине. Пока неясно, в чём заключается назначение кнопки; по мнению инсайдеров, это может быть аналог Action Button на Apple Watch Ultra.

Согласно просочившемуся рендеру, Galaxy Watch 7 Ultra получит дисплей 1,5", размеры устройства составят 47x47,4x16,4 мм. Дизайн ремешка для часов и механизм крепления, вероятно, были переработаны, а устройство имеет более крупные решётки динамиков.