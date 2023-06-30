В Сибири получили новое соединение для борьбы с дыхательной недостаточностью

Исследователи из Новосибирска синтезировали соединение-кандидат для лечения тяжелой дыхательной недостаточности, в том числе вызванной СOVID-19. Работа ученых опубликована в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

На основе глицирретовой кислоты — природного тритерпеноида, выделенного из корня солодки — химикам удалось получить целый ряд соединений, схожих по структуре с бардоксолона метилом, соединением, успешно прошедшим в США вторую фазу клинических испытаний на пациентах с COVID-19.

Исследователи изучили действие полученных молекул на мышах с острым повреждением легких, имитирующем дыхательную недостаточность у человека при коронавирусной инфекции. В результате было отобрано одно соединение, которое эффективно подавляло развитие вызванных воспалением изменений в тканях легкого и не вызывало токсических эффектов.

Оно действовало на ряд ключевых процессов, связанных с тяжелой дыхательной недостаточностью. Полусинтетический тритерпеноид эффективно блокировал у мышей цитокиновый шторм, запускал в клетках легких антиоксидантный ответ и защищал их от гибели, вызванной воспалением. Кроме того, соединение подавляло активность тромбина, способствующего повышению свертываемости крови при COVID-19, отметил один из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Андрей Марков.