В смарт-часах Amazfit появился чат-бот ChatGPT

Чтобы активировать чат-бот, нужно выставить специализированный циферблат. После этого у чат-бота можно узнавать различную информацию, текущее время и дату, время в других городах и странах. Также можно задать вопрос «Как прошел мой день?», после чего ChatGPT расскажет о количестве пройденных за день шагов, оставшемся заряде батареи часов и т.д.

В компании Amazfit уверены, что их продукт сможет успешно конкурировать с «умными» часами Apple, Samsung и Google потому, что ещё никому не удавалось интегрировать искусственный интеллект в смарт-часы, кроме китайского бренда.