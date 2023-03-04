Фитнес и здоровье
22:52, 04 марта 2023
1 мин.

В смарт-часах Amazfit появился чат-бот ChatGPT

Для включения бота нужно активировать специальный циферблат

Китайский бренд «умных» носимых устройств Amazfit добавил в свои смарт-часы нейросеть ChatGPT. Теперь пользователи смогут получать с помощью часов практически все данные, которые размещены в интернете.

В смарт-часах Amazfit появился чат-бот ChatGPT

Фото: Gizmochina.com

Чтобы активировать чат-бот, нужно выставить специализированный циферблат. После этого у чат-бота можно узнавать различную информацию, текущее время и дату, время в других городах и странах. Также можно задать вопрос «Как прошел мой день?», после чего ChatGPT расскажет о количестве пройденных за день шагов, оставшемся заряде батареи часов и т.д.

В компании Amazfit уверены, что их продукт сможет успешно конкурировать с «умными» часами Apple, Samsung и Google потому, что ещё никому не удавалось интегрировать искусственный интеллект в смарт-часы, кроме китайского бренда.

Новости партнеров
Новости партнеров