В смарт-часах Pixel Watch будет необходимо подтверждать вызов экстренных служб

В материале портала Android Authority отмечается, что такое изменение поможет снизить количество случайных вызовов экстренных служб и отрыва их от дел. Google сообщила, что новая функция уже доступна в часах, и трёхсекундное удерживание экрана становится стандартным для активации SOS.

Пользователи, предпочитающие старую функцию, смогут вручную активировать её в настройках безопасности устройств.

«Эти изменения улучшат гибкость работы моделей Pixel Watch в случае чрезвычайных ситуаций, предоставляя пользователям более надёжный и менее случайный способ вызова экстренных служб», — сказано в материале.