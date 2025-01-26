В смарт-часах Pixel Watch будет необходимо подтверждать вызов экстренных служб

Опубликовано 26 января 2025, 20:151 мин.
В смарт-часах Pixel Watch будет необходимо подтверждать вызов экстренных службВо избежание случайного нажатия на кнопку
Google на днях анонсировала изменения в функции SOS для своих «умных» часов Pixel Watch. Ранее для активации этого режима требовалось пять раз нажать на заводную головку часов, но теперь пользователи должны удерживать экран в течение трёх секунд после пяти нажатий.
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В материале портала Android Authority отмечается, что такое изменение поможет снизить количество случайных вызовов экстренных служб и отрыва их от дел. Google сообщила, что новая функция уже доступна в часах, и трёхсекундное удерживание экрана становится стандартным для активации SOS.
Пользователи, предпочитающие старую функцию, смогут вручную активировать её в настройках безопасности устройств.
«Эти изменения улучшат гибкость работы моделей Pixel Watch в случае чрезвычайных ситуаций, предоставляя пользователям более надёжный и менее случайный способ вызова экстренных служб», — сказано в материале.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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