В смарт-кольцах Oura появится функция выявления простуды и гриппа

«Радар симптомов» позволит предупреждать пользователей о простуде или гриппе путём анализирования данных, собираемых гаджетом каждое утро для выявления отклонений дыхания от личных базовых показателей. На этой основе носимые девайсы будут предупреждать о вероятном начале заболевания. При этом определение потенциальной симптоматики респираторных заболеваний, вызванных простудой или гриппом, в кольцах Oura является высоким, так заявляет производитель.

Новый функционал внедрён в тестовые образцы колец Oura благодаря программе Oura Labs и сотрудничеству производителя с организацией Osher Center For Integrative Medicine (Центр комплексного здравоохранения Ошера) при Университете Сан-Франциско и его инициативой TemPredict.

Отмечается, что система определения отклонений в дыхании пользователя идентифицирует возможные симптомы на трёх уровнях: «Без признаков», «Незначительные признаки» и «Основные признаки». В случае обнаружения потенциальных симптомов кольцо будет рекомендовать пользователю активировать режим отдыха и предпринять активные шаги для отдыха и восстановления организма.