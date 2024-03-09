В средствах для прыщей в избытке оказались вещества, вызывающие рак

Опубликовано 09 марта 2024, 06:12
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В средствах для прыщей в избытке оказались вещества, вызывающие ракЭто же вещество присутствует в табачном дыме
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), агентство министерства здравоохранения, сообщило о содержании в средствах от прыщей опасного вещества, которое при определённых условиях становится канцерогеном.
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Оказалось, что в средствах таких брендов как Clearasil, Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, и Clinique найдено соединение бензоилперксид, которое при высокой температуре, например, при хранении в ванной комнате, распадется до бензола. А бензол является канцерогеном.
Это вещество содержится в табачном дыме, бензине, причём это не синтетика, а натуральное вещество. В больших дозах может спровоцировать рак крови.
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