В США от нового вируса Аляскапокс умер человек. Будет ли пандемия?

Этот вирус унёс в США жизнь человека с ослабленным из-за рака иммунитетом. В ходе лечения от онкологии этот человек заболел «Аляскинской оспой» и в течение кроткого времени скончался. Известно, что его царапала бездомная кошка, приходившая к нему из леса. Тестирование животного на Аляскапокс дало отрицательный результат.

Аляскапокс относится к роду ортопоксвирусов. Ранее случаев распространения этого вируса выявлено не было.

При этом Крючков признал, что Аляскапокс обладает эпидемическим и пандемическим потенциалами. Тем не менее ни эпидемии, ни тем более пандемии не предвидится.

«Натуральная оспа являлась одним из самых грозных таких проявлений этого. "Аляскинской оспе" до этого ещё крайне далеко, но исключать ничего нельзя. Нужно контролировать эту ситуацию, нужно выяснять пути распространения. Очевидно, что это заболевание уже является одной из проблем для нас», — подчеркнул эксперт.

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