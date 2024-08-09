В США предложили разработать курительные устройства для борьбы с астмой

Такие устройства используются в медицинских небулайзерах — ингаляторах, распыляющих лекарство — для превращения препарата в тонкий туман. Greentank разработала способ испарения веществ с помощью нагревательного чипа, который может быть использован для лечения мигрени и болезней дыхательных путей.

Компании и эксперты говорят, что ингаляции могут облегчить боль и имеют меньше побочных эффектов, чем таблетки. Однако продажи подобных курительных устройств в медицинской сфере могут столкнуться с препятствиями регулирующих органов из-за опасений, связанных с их воздействием на здоровье.

Qnovia и MIIST хотят выпускать свои будущие устройства в качестве рецептурных средств никотинозаместительной терапии. Greentank нацелена на использование своего чипа в вейпах для проведения восстановительной терапии для борьбы с зависимостью от сигарет и каннабиса, а также для поддержки астматиков.

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