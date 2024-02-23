В США регулятор призвал отказаться от измерения глюкозы «умными» часами и кольцами

FDA объяснило, что не стоит путать неинвазивные устройства вроде смарт-гаджетов с устройствами непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), в которых используется маленький сенсор, вставляемый под кожу и измеряющий уровень сахара в межклеточной жидкости. Данные с этих устройств могут синхронизироваться с «умными» часами, которые не являются альтернативой медицинскому оборудованию.

Как заявляют производители смарт-часов и колец, их гаджеты могут определять уровень глюкозы в крови посредством оптических или электрических сигналов. Но в FDA заявили, что данные, получаемые таким методом, не гарантируют точность и постоянство показателей. Поэтому люди с диабетом, полагаясь на такие данные, могут принимать неправильные дозы препаратов, что может привести либо к гипер- либо к гипогликемии.