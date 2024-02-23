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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 февраля 2024, 15:29
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В США регулятор призвал отказаться от измерения глюкозы «умными» часами и кольцами

Из-за неадекватности данных
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Минздрава США призвало пользователей не доверять информации об уровне глюкозы в крови, получаемой в результате измерений с помощью «умных» часов и колец.
В США регулятор призвал отказаться от измерения глюкозы «умными» часами и кольцами

© Ferra.ru

FDA объяснило, что не стоит путать неинвазивные устройства вроде смарт-гаджетов с устройствами непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), в которых используется маленький сенсор, вставляемый под кожу и измеряющий уровень сахара в межклеточной жидкости. Данные с этих устройств могут синхронизироваться с «умными» часами, которые не являются альтернативой медицинскому оборудованию.

Как заявляют производители смарт-часов и колец, их гаджеты могут определять уровень глюкозы в крови посредством оптических или электрических сигналов. Но в FDA заявили, что данные, получаемые таким методом, не гарантируют точность и постоянство показателей. Поэтому люди с диабетом, полагаясь на такие данные, могут принимать неправильные дозы препаратов, что может привести либо к гипер- либо к гипогликемии.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#смарт-часы
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#глюкометр
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#умные часы
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#Сахар