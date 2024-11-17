Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 ноября 2024, 04:23
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В США выявили первый случай заболевания тяжёлым штаммом оспы обезьян

Заболевший выжил
В США, в штате Калифорния, зафиксирован первый случай тяжёлого штамма mpox — оспы обезьян. Об этом заявила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
В США выявили первый случай заболевания тяжёлым штаммом оспы обезьян
© NIAID, CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

Известно, что заболевший оспой обезьян, вернулся в Штаты из Восточной Африки. Как раз в этом регионе вспышка mpox.

Заразившийся американец выздоравливает и находится дома на самоизоляции.

«Заболевший clade I mpox недавно вернулся из Восточной Африки, где продолжается вспышка mpox. Пациент получал лечение в местном медицинском учреждении, после чего был выписан», — заявили в CDC.