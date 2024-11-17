В США выявили первый случай заболевания тяжёлым штаммом оспы обезьян

Опубликовано 17 ноября 2024, 04:231 мин.
В США выявили первый случай заболевания тяжёлым штаммом оспы обезьянЗаболевший выжил
В США, в штате Калифорния, зафиксирован первый случай тяжёлого штамма mpox — оспы обезьян. Об этом заявила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Известно, что заболевший оспой обезьян, вернулся в Штаты из Восточной Африки. Как раз в этом регионе вспышка mpox.
Заразившийся американец выздоравливает и находится дома на самоизоляции.
«Заболевший clade I mpox недавно вернулся из Восточной Африки, где продолжается вспышка mpox. Пациент получал лечение в местном медицинском учреждении, после чего был выписан», — заявили в CDC.