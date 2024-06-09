В ВОЗ «болезнь Х» назвали реальной угрозой

Бердыклычев отметил, что «мир должен быть готов». И в связи с этим подчеркнул, что в Росси мощная и эффективная система эпидемиологического надзора, в комплекс мероприятий которого входят анализ свойств вируса, взаимодействие патогенов с организмом, как и насколько к этому готов иммунитет. А также «разработка вакцин, диагностических средств, средств лечения».

«Учёные всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза», – подчеркнул Бердыклычев.

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