В женской плаценте нашли микропластик: его там быть не должно

Исследование, основанное на самой большой на сегодняшний день выборке, показывает тревожную траекторию — с 2006 года, когда загрязнение было обнаружено в шести из десяти плацент, до 2021 года, когда пластиковое загрязнение будет обнаружено в 100% проанализированных плацент. Размеры этих микроскопических пластиковых частиц также резко возросли.

Ученые бьются над зловещим вопросом: могут ли эти микрочастицы пластика, попавшие в пищеварительную систему или легкие, пройти через плаценту и повлиять на будущего ребенка? Это исследование подчеркивает настоятельную необходимость глобального решения проблемы пластикового загрязнения и его глубоких, но малоизученных последствий для здоровья матери и плода.

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