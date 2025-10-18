Варенье из фейхоа оказалось вредным при диабете и болезнях щитовидки

Белоусов подчеркнул, что варенье из фейхоа нельзя есть диабетикам, людям, у которых наблюдается гипертиреоз и другие проблемы с щитовидной железой.

Взрослым рекомендуется ограничивать потребление фейхоа до одной-двух чайных ложек в день, а детям старше трёх лет — до полутора столовых ложек, но не более двух-трёх раз в неделю.

Несмотря на эти ограничения, варенье из фейхоа имеет полезные свойства. К примеру, продукт содержит клетчатку и пектин, улучшающие пищеварение и способствующие детоксикации организма, а также обладает противовоспалительными и иммуностимулирующими эффектами. Фейхоа также является хорошим источником йода.

«От варенья стоит отказаться при сахарном диабете из-за высокого содержания сахара. Даже при замене сахара на подсластители — фруктоза из фейхоа повышает гликемию. Кроме того, избыток легкоусвояемых углеводов способствует накоплению жира. Из-за содержания йода фейхоа противопоказано при гипертиреозе. Также важно помнить о возможных аллергиях. Язвенная болезнь желудка или гастрит с повышенной кислотностью в обострении тоже могут стать ограничением при употреблении варенья: кислота и клетчатка могут раздражать слизистую», – рассказал врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.