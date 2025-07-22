Ваши зубы болят при поедании мороженого из-за рыб 465 млн лет давности

Недавнее исследование Чикагского университета показало, что механизм восприятия холода зубами берёт начало у древних костных рыб, живших около 465 миллионов лет назад. Учёные выяснили, что у этих рыб уже были структуры, похожие на дентин — внутренний слой зуба, передающий ощущения от внешней среды к нервам.

По словам Залима Кудаева, дентин содержит тончайшие каналы, которые ведут к нервным окончаниям. При попадании холодной пищи эти канальцы активируются и вызывают болевую реакцию.