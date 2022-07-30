Важно помнить: повышение «плохого» холестерина опасно для здоровья

Повышение холестерина чревато развитием сердечно-сосудистых патологий, проблем с печенью, жёлчным пузырём. При этом явной симптоматики повышенного холестерина не существует, не случайно это состояние называют «молчаливым расстройством». Тем не менее, определить его можно по ряду признаков.

Внешне это наличие ксантомов — бляшек, или желтоватых узелков на коже либо сухожилиях, ксантелазмов — небольших желтоватых пятен, слегка приподнятых под кожей век, и беловатых округлых дуг вокруг радужной оболочки глаза. Причина гиперхолестеринемии в том, что печень больше не может выводить весь холестерин, из-за чего повышается его уровень, происходит накопление и откладывание на стенках сосудов.

В результате формируются внутренние бляшки, то есть атеросклероз, приводящий к гипертонии, вследствие чего развиваются болезни сердца, вплоть до ишемии, инфарктов, а также инсультов.

Избыток холестерина в желчи приводит к её сгущению, в результате чего могут образовываться кристаллы, а вслед за ними — камни, вызывающие острую боль.

«Нет симптомов высокого уровня холестерина, строго говоря. Гиперхолестеринемия называется «молчаливым расстройством». В целом, когда человек осознаёт это расстройство, артерии уже потеряли от 75% до 90% своей функциональности. Вот почему важно регулярно проверять уровень общего холестерина и триглицеридов в крови, чтобы как можно быстрее принять необходимые меры», — порекомендовал Лепанда Кики Терренс Лионель.

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