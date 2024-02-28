Веганский сыр оказался опасен для гипертоников: в нём больше соли, чем в чипсах

Опубликовано 28 февраля 2024, 02:40
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Веганский сыр оказался опасен для гипертоников: в нём больше соли, чем в чипсахЧто опасно и для здоровых людей тоже
Учёные из Лондонского университета королевы Марии провели исследование и выяснили, что реклама веганских сыров как альтернативы продуктам животного происхождения, утверждающая, что такая пища здоровее, далеко не всегда соответствует действительности.
Веганские сыры получают в результате переработки белка сои, гороха и пшеницы. На 100 граммов такого продукта приходится 2,5 грамма соли — половины суточной дозы для взрослого человека. А в 30-граммовой порции веганского сыра соли больше, чем в пачке чипсов.
Поэтому такая еда не полезна для здорового человека, не говоря о людях, страдающих гипертонией.
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