Веганский сыр оказался опасен для гипертоников: в нём больше соли, чем в чипсах

Веганские сыры получают в результате переработки белка сои, гороха и пшеницы. На 100 граммов такого продукта приходится 2,5 грамма соли — половины суточной дозы для взрослого человека. А в 30-граммовой порции веганского сыра соли больше, чем в пачке чипсов.

Поэтому такая еда не полезна для здорового человека, не говоря о людях, страдающих гипертонией.

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