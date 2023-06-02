Вирус папилломы человека оказался способным вызвать рак горла даже через много лет после полового контакта

Вирус папилломы человека оказался способным вызвать рак горла даже через много лет после полового контактаОб этом рассказал заболевший этим видом онкологии американец
Житель США Стив Бергман рассказал свою историю заболевания раком горла и борьбы с болезнью. И предупредил об опасности вируса папилломы человека, ставшего причиной онкологии.
Американец рассказал, что до 56 лет вёл здоровый образ жизни и активно занимался спортом. Но в какой-то момент начал болеть — будто постоянно простывал. Затем появилось затруднённое дыхание, а когда ел, еда застревала в горле и начинался кашель.
В итоге Бергман обратился за медицинской помощью, и во время осмотра обратил внимание на обеспокоенность терапевта его описанием симптоматики. В процессе обследований была выявлена опухоль вокруг правой миндалины. Новообразование почти перекрыло дыхательные пути.
После операции Бергман прошёл курс химиотерапии, а полное излечение и восстановление заняло 5 лет.
Американец поделился своей историей, чтобы предостеречь любителей орального секса, ведущих беспорядочную половую жизнь. Он вспомнил свою молодость и что одним из пристрастий была частая смена половых партнёров и оральный секс. Поэтому Бергман уверен, что рак горла через много лет спровоцировал вирус папилломы человека, передающийся половым путём.
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