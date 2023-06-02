Вирус папилломы человека оказался способным вызвать рак горла даже через много лет после полового контакта

Американец рассказал, что до 56 лет вёл здоровый образ жизни и активно занимался спортом. Но в какой-то момент начал болеть — будто постоянно простывал. Затем появилось затруднённое дыхание, а когда ел, еда застревала в горле и начинался кашель.

В итоге Бергман обратился за медицинской помощью, и во время осмотра обратил внимание на обеспокоенность терапевта его описанием симптоматики. В процессе обследований была выявлена опухоль вокруг правой миндалины. Новообразование почти перекрыло дыхательные пути.

После операции Бергман прошёл курс химиотерапии, а полное излечение и восстановление заняло 5 лет.

Американец поделился своей историей, чтобы предостеречь любителей орального секса, ведущих беспорядочную половую жизнь. Он вспомнил свою молодость и что одним из пристрастий была частая смена половых партнёров и оральный секс. Поэтому Бергман уверен, что рак горла через много лет спровоцировал вирус папилломы человека, передающийся половым путём.

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