Вирусолог дал совет, как не заразиться лихорадкой Западного Нила

Альтштейн отметил, что для защиты от заражения необходимо бороться с комарами: осушать сырые и болотистые места возле жилища, дачи, ставить преграды к размножению комаров на водоёмах возле садовых участков. При этом вирусолог и сам задаётся вопросом, насколько возможно выполнить такой совет.

Также он отметил, что подобная инфекция неопасна, поэтому «можно жить спокойно». К тому же это крайне редкое заболевание.

«Относительно редко есть клинические проявления: высокая температура, боли в глазных яблоках и мышцах, воспаление лимфатических узлов. И примерно у 4% в среднем может быть летальный исход. Чаще всего это связано с тем, что у человека возникает воспаление мозга, мозговых оболочек», — подытожил эксперт.

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