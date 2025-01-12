Вирусолог: для борьбы с метапневмовирусом достаточно стандартной профилактики ОРВИ

Этот вирус хорошо описан с начала XXI века. К тому же вирус не имеет широкого распространения, а летальность носит единичный характер. В связи с этим для борьбы с метапневмовирусом достаточно уже отработанных стандартных мер профилактики ОРВИ.

Малинникова отметила, что специфического лечения метапневмовируса на сегодняшний день не существует. Лечение симптоматическое. «Если симптомы ОРВИ – будь то кашель или высокая температура – сохраняются у человека более четырёх дней, ему следует обратиться к врачу»,, — приводит слова эксперта издание ОСН.

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