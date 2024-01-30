Вирусолог назвал птичий грипп потенциальным биологическим оружием

Эксперт отметил, что учёные по всему миру мониторят вирус из-за его чрезвычайной опасности. Так не работали с коронавирусами, считая эти патогены не такими опасными. Но к птичьему гриппу отношение настороженное — «это потенциальное биологическое оружие».

«Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная настороженность. Его активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами. С коронавирусами работали на лайтовом уровне безопасности, что создало предпосылку вирусного побега. С птичьим гриппом никто так не работает. Все прекрасно понимают, что птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие», – объяснил вирусолог.

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