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Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 января 2024, 23:26
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Вирусолог назвал птичий грипп потенциальным биологическим оружием

За ним постоянно следят
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал об особой опасности птичьего гриппа.

Эксперт отметил, что учёные по всему миру мониторят вирус из-за его чрезвычайной опасности. Так не работали с коронавирусами, считая эти патогены не такими опасными. Но к птичьему гриппу отношение настороженное — «это потенциальное биологическое оружие».

«Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная настороженность. Его активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами. С коронавирусами работали на лайтовом уровне безопасности, что создало предпосылку вирусного побега. С птичьим гриппом никто так не работает. Все прекрасно понимают, что птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие», – объяснил вирусолог.

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