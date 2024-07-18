Вирусолог оценил слухи о 100%-ой эффективности нового препарата от ВИЧ

Якобы Ленакапавир на 100% эффективен в качестве защиты от ВИЧ, поэтому инъекции препарата помогут избавить людей от СПИДа как следствия. Но на деле всё может быть не так, как утверждают разработчики лекарства.

Волчков отметил, что новый препарат — моноклональное антитело, такое же, как и вырабатываемые иммунными клетками. Ленакапавир призван защитить организм от заражения ВИЧ-инфекцией.

По мнению эксперта, вирус со временем приспособится к препарату и перестанет на него реагировать. В итоге препарат станет неактуальным.

К тому же прежде чем вводить такой препарат необходимо точно знать, что у человека нет текущей ВИЧ-инфекции. И всё это представляет собой «достаточно нетривиальную задачу».

«Вирусы очень быстро уходят от моноклональных антител. Это значит, как только препарат начнет широко применяться, буквально через год или два вирус мутирует и будут сформированы резистентные, то есть устойчивые к лечению штаммы. И это лекарственное средство просто потеряет свою актуальность», – подчеркнул вирусолог.

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