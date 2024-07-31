Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 июля 2024, 03:05
1 мин.

Вирусолог предупредил о бессимптомном протекании лихорадки Западного Нила

Инфекцию выявили в России
Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал, когда в России начинает распространяться вновь выявленная лихорадка Западного Нила. Эксперт объяснил, и какие симптомы заболевания.
Вирусолог предупредил о бессимптомном протекании лихорадки Западного Нила
© Markus Spiske / Unsplash

По словам Бутенко, в нашем регионе распространение лихорадки Западного Нила начинается с конца июля по сентябрь. И зависит это от погоды в указанный период.

По симптоматике инфекции, Бутенко отметил, что могут быть выраженные признаки болезни, но лихорадка может протекать и бессимптомно.

«Лихорадка Западного Нила может протекать как бессимптомно, так и в лёгкой или тяжёлой форме. Симптомы — прежде всего температура, лёгкая форма заболевания ею и ограничивается. В более тяжёлых случаях может появиться головная боль, неврологические симптомы, а в самых тяжёлых — серозный менингит, менингоэнцефалит, энцефалит. Клиника во многом совпадает со случаями клещевого энцефалита», — рассказал вирусолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Абзац
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Инфекция
,
#Россия
,
#здоровье