Вирусолог предупредил о бессимптомном протекании лихорадки Западного Нила

По словам Бутенко, в нашем регионе распространение лихорадки Западного Нила начинается с конца июля по сентябрь. И зависит это от погоды в указанный период.

По симптоматике инфекции, Бутенко отметил, что могут быть выраженные признаки болезни, но лихорадка может протекать и бессимптомно.

«Лихорадка Западного Нила может протекать как бессимптомно, так и в лёгкой или тяжёлой форме. Симптомы — прежде всего температура, лёгкая форма заболевания ею и ограничивается. В более тяжёлых случаях может появиться головная боль, неврологические симптомы, а в самых тяжёлых — серозный менингит, менингоэнцефалит, энцефалит. Клиника во многом совпадает со случаями клещевого энцефалита», — рассказал вирусолог.

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