Вишнёвый сок оказался полезным для профилактики инфарктов

В исследовании, проведённом учёными из Делавэра, приняли участие добровольцы в возрасте 65–80 лет. В терпком вишнёвом соке обнаружили высокий уровнь полифенолов, снижающих уровень воспаления и окислительного стресса. Регулярное употребление вишнёвого сока значительно снизило уровень С-реактивного белка и малонового диальдегида, что свидетельствует об улучшении общего состояния участников.

Исследователи выяснили, что необходимая для достижения эффекта суточная доза терпкого вишнёвого сока — 2 стакана. В результате у всех участников холестерин снизился на 11%, С-реактивный белок — на 25%, уровень малонового диальдегида — на 3%. Эксперимент продлился всего 12 недель.

Также учёные отметили, что вишнёвый сок способствует активности гена OGG1, который отвечает за восстановление ДНК.

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