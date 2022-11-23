Вот так: врач назвала привычку пить воду и другие напитки на ходу — вредной для здоровья

Она отметила, что пить всегда нужно в состоянии покоя, сидя, а не на ходу, чтобы нервная система и мышцы были расслаблены. Как подчеркнула врач, когда хочется пить, лучше отдать предпочтение воде комнатной температуры, а не горячему или холодному напитку.

К тому же употребление воды в сидячем положении помогает улучшить пищеварение, работу мочевого пузыря и почек.

«Питьё воды стоя может нарушить баланс жидкостей в организме, что станет причиной накопления жидкости в суставах и развития артрита», — объяснила Юзуп.

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