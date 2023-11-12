Фитнес и здоровье
01:38, 12 ноября 2023
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ВОЗ исключила пожилых людей из группы высокого риска по коронавирусу

Сейчас нет настолько тяжёлого течения болезни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила группы риска по COVID-19.

ВОЗ исключила пожилых людей из группы высокого риска по коронавирусу

© Ferra.ru

Так, пожилые люди старше 65 лет больше не входят в группу высокого риска, их перевели в «умеренную». Это связано с изменением течения коронавируса: нынешние подвиды ковида не провоцируют тяжёлой симптоматики.

В группу высокого риска всё так же входят люди с ослабленной иммунной системой, а большинство живущих на Земле людей ВОЗ отнесла к группе низкого риска по коронавирусу.

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