ВОЗ исключила пожилых людей из группы высокого риска по коронавирусу

Так, пожилые люди старше 65 лет больше не входят в группу высокого риска, их перевели в «умеренную». Это связано с изменением течения коронавируса: нынешние подвиды ковида не провоцируют тяжёлой симптоматики.

В группу высокого риска всё так же входят люди с ослабленной иммунной системой, а большинство живущих на Земле людей ВОЗ отнесла к группе низкого риска по коронавирусу.