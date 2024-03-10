ВОЗ напомнила о связи употребления женщинами алкоголя и раком молочной железы

По данным ВОЗ, только 21% женщин в 14 европейских странах осведомлён о влиянии алкоголя на развитие рака молочной железы. Среди мужчин об этом знали всего 10%.

«Рак молочной железы представляет собой серьёзную проблему для здоровья женщин в Европейском регионе ВОЗ, где в 2022 году было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания. Роль алкоголя как предотвратимого фактора риска рака молочной железы имеет решающее значение. Для женщин в Европе рак молочной железы является основным раком, вызываемым алкоголем. На его долю приходится 66% всех случаев рака, связанных с алкоголем», — сказано в документе ВОЗ.

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